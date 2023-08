VILJA KÜSIB | Ita Everi lapselaps Alfred Baskin: teised lapsed kartsid „Nukitsamehe“ nõida, aga mina teadsin, et koleda grimmi taga on vanaema

Alfred Baskin ei ole kunagi tundnud, et töö ja tippnäitleja staatus oleksid temalt vanaema röövinud. „Ta leidis meie jaoks aega,“ kõneleb ta. „Ta oli meie jaoks alati täiesti kohal, suutis end tööasjadest välja lülituda, kui me tulime. Suved veetis Alfred koos vanaemaga Hiiumaal maakodus, kus Ita Everile väga meeldis. Ta nautis saareelu rahulikku kulgemist, loodust ja linnulaulu. Ever käis meelsasti lapselastega rannas, ka talle endale meeldis ujuda.

Kui pärida Alfred Baskinilt, missugune vanaema paljude rollid seast on tema lemmik või siis lihtsalt lapseeast kõige paremini meeles, vastab mees kohe: „Nukitsamehe“ film, linateos, mida iga eestlane teab. „Teised lapsed kartsid nõida, aga mina sain aru, et koleda grimmi taga on vanaema,“ meenutab ta.

Hiljuti vaatas Alfred Baskin „Nukitsameest“ koos oma kuueaastase tütre Elisabethiga. „Ta ei suutnud uskuda, et see on tema vanavanaema. Vaatas suurte silmadega ja kuulas, mis me rääkisime, siis sai aru, et on vist ikka küll.“ Elisabeth oli alati kaasas, kui lapselapsed vanaemal tema viimases kodus külas käisid. „See pani Ital silma särama, et lapselapsed käisid teda vaatamas,“ meenutab Alfred.

Alfred tunnistab, et eluõhtul oli Ita Ever üsna väsinud ja ootas mineku tundi. Teadmine, et vanaema saab nüüd puhata, nagu ta soovis, leevendab leina.

Ita Ever suri kolmapäeval, 9. augustil. Ever püsis Draamateatri laval 70 aastat. Ta on loendamatutes etendustes, paljudes filmides ja telelavastustes. Everi rollid on jätnud kustumatu jälje kui iga eestlase südamesse.