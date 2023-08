JUHTKIRI | Pangamaks on halbadest variantidest parim

Poliitilises plaanis on lõbus see, et pärast Itaalia valitsuse aktsiooni ei saa Läänemetsa ideed kuidagi kommunistlikuks nimetada – peaminister Giorgia Meloni valitsust nimetatakse ju paremäärmuslikuks. Ajaloost leiab rohkemgi parempoolseid poliitikuid, kelle valitsus on ülikasumeid maksustanud, näiteks ikooniline Margaret Thatcher.