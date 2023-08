FOTOLUGU | Tallinna giidid: praegu on suurim vaatamisväärsus üles kaevatud kesklinn

Pealtnäha on vanalinn turistidest pungil, kuid iseasi on see, kui paljud sealt tee ka väljapoole leiavad. Kohalikele palju peavalu põhjustavad teetööd mõjutavad ju ka turiste. „Selle suve vaatamisväärsus on üles kaevatud kesklinn ja läbi kaevikuterägastiku õige tee leidmine,“ tõdeb Tallinna giidide ühingu giid Aliis Hazlehurst Palo.