PÄEVA TEEMA | Toomas Uibo mootorsõidukimaksust: aastamaks ei ole õiglane!

Koalitsioonilepingus on kirjas, et automaks kehtestatakse alates 1. juulist 2024. Millisel moel see täpselt tuleb, selles osas selgeid kokkuleppeid koalitsioonis veel pole. Eesti 200 töörühm on rahandusministri ettepanekut detailideni analüüsinud ja leidnud ettepanekust mitmeid vastuolusid ja probleeme.



Eesti autopark on täna üks vanemaid ja saastavamaid Euroopa Liidus, kus liikmesriikide keskmine autode vanus on 10 aastat, Eestis aga 15 aastat. Maksupoliitika puudumine liigutab igal aastal meie riiki kümneid tuhandeid autosid, mida teistes riikides on kallim registreerida nende suhteliselt suure CO 2 emiteerimise tõttu. Eesti veokite park on hoopis hoogsalt vananemas.



Kasutatud sõiduautodega pole lugu palju parem. Regulatsioonide puudumine on muutmas Eestit keskmisest võimsamate ja saastavamate autode vanadekoduks, sest oleme üks väheseid riike, kus selle mure ohjamiseks seni midagi tehtud pole. See ei ole õige tee Eestile, kui me hoolime oma loodusest, keskkonnast ja inimeste tervisest.