SÕNAROKK | Lea Bärenson: kas pidu ilma politseita on ikka hea pidu?

Juhtub palju sellist, mille kohta järgmine päev imestad, et kuidas ma üldse tervelt koju sain. Paraku on ka neid, kes koju tervelt või elusalt ei jõuagi. Sellistel hetkedel tasub meil endalt küsida, kas pidu on tõesti ainult hea siis, kui see on täielik rämmar?