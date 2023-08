Lauluväljaku juhataja: korduvkasutatavate nõude süsteem vajab veel lihvimist!

Sel suvel Tallinna lauluväljakul peetud suurüritustega on tõestatud, et rohepööret saab edukalt ellu viia ka avalike sündmuste korraldamisel. Varasemalt ürituste järgselt peoplatsi katnud ühekordsete plasttopside ja muu sodi kiht on nüüdseks küll vaid ebameeldiv mälestus, kuid uus süsteem vajab siiski veel lihvimist.