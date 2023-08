Kõik saab alguse 11. augusti õhtul 15 aasta tagasi. Eesti saatkonna head töötajad on teinud ettepaneku tulla Eesti esindusse varjule. Jutud käivad, et venelased on 30 km linnapiirist (tegelikkuses vist ikka nii kaugele ei jõua). Näib, et kohe-kohe ja algab rünnak Thbilisile.