Me ju oleme kõik rohelised, eks - aga seda senikaua kuni tuleb jutuks kõik see, mida toob kaasa autostumise kasv inimeste ja looduse tervisele.

Iga poliitiku unistus on teha midagi suurt. Parem veel, kui see on väga suur. Reformist on saanud pigem äparduste ja madala ambitsiooni sünonüüm, igapäevaseisund, monumendist aga lausa karikatuur.