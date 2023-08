Anne-May Nagel: Pere Sihtkapitali andmetega sahkerdamisele tuleb reageerida jõuliselt

Viis, kuidas andmeid koguti ning neid hiljem häälteks konverteeriti, oli lihtsustatult järgmine – esmaseid andmeid koguti samuti põhjalikes küsimustikes (120 küsimust), seejärel haagiti küsimustiku täitnute Facebooki kontode külge äpp, mille kaudu saadi kätte kõikvõimalikud andmed. Seejuures on oluline nüanss, et saadi kätte ka kõigi isiku sõprade andmed nii saadi ühtekokku 87 miljoni inimese detailsed andmed, mis võimaldasid valijaskonda osavalt ja personaalselt manipuleerida. Taas tuleb rõhutada, et seegi aktsioon sai alguse teadusuuringu egiidi all.