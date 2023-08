„Rong on läinud.“ Nigeri uus režiim vilistab ähvardustele, naabrid pelgavad sõjalist jõudu kasutada

Bazoumi toetajad nõuavad, et sõjaväe tugevneva haarde nõrgestamiseks võetaks rangeid meetmeid, enne kui on hilja. ECOWAS kehtestas Nigeri suhtes majandussanktsioonid, mille eesmärk on uue režiimi stabiilsust kõigutada ja ennetada teisi samasuguseid riigipöördeid. Alates 2021. aastast on Saheli regioonis toimunud terve rida riigipöördeid demokraatlikult valitud võimude vastu.