Riina Solman: Pere Sihtkapitali eksimus andis ettekäände rahvastikukriisiga tegelemine lõplikult tühistada

Pere Sihtkapital ei ole Isamaa erakonna poliitiline mõttekoda, nagu meedias on ekslikult kõlanud, vaid rRiigikogu heakskiidul valitsuse otsusega loodud sihtasutus. Seda ei rahasta erakond Isamaa, kuigi oleme valitsuses olnud selle loomise mõtte taga. Sihtasutust on rahastanud Eesti Vabariik ja ühel rahastamise otsusel on muide ka kunagise rahandusministri Keit Pentus-Rosimannuse allkiri.