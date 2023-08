REPORTAAŽ | The Weeknd nautis Eestis esinemist ja rahvas nautis teda. „Minu süda asub Tallinnas“

Et Kanada-Etioopia juurtega Abel Tsefaye ehk The Weeknd juba neljapäeval Tallinnasse jõudis, siis oli tal aega end kohaliku eluolu – ja sarvesaiadega - veidi kurssi viia. Me ei tea täpselt, mida The Weeknd lisaks lavaproovidele siin tegi, kuid lavale jõudes oli ta energiast pakatav, teadis täpselt kus ta on ja vihjas, et tahaks varsti tagasi tulla. Kui mõni järgmine tuur tal tõesti taas siin peatub, siis jumala eest, minge!