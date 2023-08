PÄEVA TEEMA | Siim Kiisler Pere Sihtkapitalile raha eraldamisest: 250 000 eurot kirjutati meelega valele eelarvereale!

Nördinud Maris Lauri soovib justkui „selgust“, miks ja millistest vahenditest eraldas Riina Solman just Isamaaga seotud Pere Sihtkapitalile need 250 000 eurot. Reformierakondlane Lauri märgib nüüd väga õigesti, et „perepoliitika on teatavasti sotsiaalministeeriumi, mitte rahandusministeeriumi vastutusala“.