PÄEVA TEEMA | Õnne Pillak: naiste valikuvabaduse piiramine ei pane neid rohkem lapsi tahtma

Minul on kaks last, kelleta ma oma elu ette ei kujuta. Samas pean ma täpselt sama palju lugu nendest naistest, kellel on üks laps või kellel ei olegi lapsi. Nii nagu pean lugu nendest naistest, kellel on kolm või rohkem last. Sest ma austan iga naise õigust otsustada ise oma elu ja keha üle.