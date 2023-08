„Koduta loomi on palju, kuid ruumi neid majutada vähe.“ Varjupaigad ootavad riigilt süsteemi muutmist

„Oma töös oleme tihti kuulnud, et hulkuva looma märkaja on jätnud looma abita, kuna lihtsalt ei tea, kuhu pöörduda, või selles piirkonnas ei ole kedagi, kes saaks aidata,“ ütles Varjupaikade MTÜ kommunikatsiooni- ja annetuste kogumise juht Anni Anete Mõisamaa.

Inimesed on sageli varjupaikade töötajatele öelnud, et praegune teavitamissüsteem on keeruline ja tekitab segadust. „Võiks luua keskse infoliini, kuhu loomaleidja saab ööpäevaringselt helistada ning kust suunatakse ta õige varjupaiga või abiorganisatsiooni poole. See muudaks nii loomade kui ka inimeste elu lihtsamaks,“ pakkus Mõisamaa.