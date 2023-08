Andres Metsoja Võrklaevale: laske elada, inimesed ei vaja Reformierakonna hirmkalli valimislubaduse täitmist!

Rahandusminister Mart Võrklaev peab Eesti inimesi vist purulollideks. Inimesed saavad ju aru, et riik üritab neilt iga hinna eest aastas 120 miljonit eurot välja pigistada. Ka meediaväljaanded on kirjutanud, et automaksu osas tuleks olla aus: selle eesmärk on riigieelarve täitmine.