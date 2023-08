Plaan B? Washingtonis arutatakse juba Ukraina järgmise aasta pealetungi šansse

Kuna esimesed katsed Vene kaitseliinist ja miiniväljadest läbi murda tõid juunis vähe edu, on Ukraina vastupealetung järgmise kahe kuu jooksul keskendunud väikestele operatsioonidele ja kurnamissõjale. Viimastel nädalatel on märke, et see taktika on hakanud Vene võitlusvõimet mõjutama, ent otsustavat läbimurret seni ei terenda. Ilmast olenevalt on Ukrainal olukorra muutmiseks aega veel umbes kaks kuud. Ent praegu räägivad Ukraina lääne toetajad avalikult üha praktilisemal toonil juba sellest, milline võiks olla Ukraina järgmine ja tuleval kevadel toimuv pealetung.