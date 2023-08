Piikide murdmine erikomisjonis. Mart Võrklaeva rünnakud põrkusid Toomas Sildami kehva mäluga

„Ma räägin oma lugu juba viiendat või kuuendat korda,“ alustas rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks eile riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni instungil. Toompeal peetud koosviibimisel oli õhk pingetest üsna paks. Oli selge, et mugavalt ei tundnud end ükski kolmest komisjoni ette kutsutust. Kui Merike Saks ja rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) esitasid juhtunust varem juba korduvalt kuuldud versiooni, siis Toomas Sildamit kuuldi sel teemal alles esimest korda pikemalt peatumas. Intervjuudest oli ta enamasti ära öelnud, viidates just erikomisjoni istungile.

Saks kirjeldas vestlust, mille tema ja Sildam pidasid kapo juhi ametist lahkunud Arnold Sinisalu lahkumispeol: Sildam rääkinud presidendi kantselei soovist lisaraha saada ja seejärel sellest, et presidenti ootab ees selliste seaduseelnõude allkirjastamine, millega valitsusel on kiire. „Need kaks teemat seoti kokku,“ lausus Saks. Ta nentis, et ei mäleta vestlust nii täpselt, et saaks seda tsiteerida, ent lisaraha võimaldavat presidendi kantseleil kiiremini töötada. „Nentisin, et selline vestlus ei ole kohane. Tundsin ennast häirituna,“ sõnas kantsler. Vestlus lõppenud tõdemisega, et selliseid asju ei ole kohane kokku siduda.