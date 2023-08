PÄEVA TEEMA | Karl-Sander Kase: perehüvitise oponendid väitsid, et raha ei aita ja tuleks uurida, miks lapsi ei saada. Nüüd ründavad nad uuringut

See ei ole ainult Eesti probleem. Soome sündimus on kukkunud viimase 250 aasta madalaimale tasemele. Eurostati rahvastikprognoos näitab, et aastaks 2100 väheneb Euroopa Liidu rahvastik kuue protsendi võrra. Rahvusvahelised reitinguagentuurid hoiatasid mais, et vananev rahvastik ohustab juba riikide rahandust.