PÄEVA TEEMA | TTÜ professor: Pere Sihtkapitali skandaalil ei tohi lasta kasvada nõiajahiks teadmiste vastu

Tehisintellektist ja masinõppest on kuulnud igaüks. Kui tahame hakata seda enda huvides kasutama, on meil vaja Eestis toodetud andmeid. Paraku, peamine takistus tehismõistuse praktilise rakendamise katsetele on hirm andmete kogumise, edasiandmise ja kasutamise ees. Kui meie selle takistusega ise tõsiselt ei tegele, hakkavad teadmispõhised otsused ja igapäevane elu üha enam sõltuma suurfirmadest nagu Google ja Facebook, kelle jaoks infokogumise piiranguid de facto ei ole.