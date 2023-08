JUHTKIRI | Sündimust tuleb uurida, aga vältides politiseerimist

Ent lõppenuks ei saa seda lugu nimetada. Muu hulgas sellepärast, et Eamets peab karistust ebaproportsionaalselt suureks ja kavatseb selle vaidlustada – kui vaja, siis kohtus –, aga see pole põhiline. Halvem on see, et Pere Sihtkapitali õnnetust uuringukatsest lahti läinud skandaal tekitab Eesti sotsiaalteadustele päris palju kahju, mida ainuüksi ühe või teise personaliotsusega enam ei väldi.