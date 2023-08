SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Venemaal põlevad relvalaod ei ületa varsti enam Twitteri-künnist

Wagner on küll ümberpaiknenud Valgevenesse ja Aafrikasse ning osaliselt sulandunud Vene sõjaväkke, kuid vastavalt Suurbritannia kaitseministeeriumi andmetele on Venemaa valitsus praeguseks lõpetanud rühmituse rahastamise. Kuigi Wagner oli vaieldamatult kõige tuntum paramilitaarne organisatsioon, ei ole ta üldsegi mitte ainuke Venemaal. Teised ärimeeste toetatud rühmitused eelistasid tegutseda lihtsalt rohkem varjus. Nii näiteks kuulub väljaande „Dossier“ info järgi teise rühmitusse „Konvoi“ ligi 400 liiget ning laienemine jätkub kaasaarvatud Vladimir Putini äripartneri Arkadi Rotenbergi ja okupeeritud Krimmi Venemaa määratud kuberneri toetusel. Meenutuseks, et Arkadi Rotenberg on just see ärimees, kes väitis, et Vladimir Putini Gilindžikis asuv palee on tema oma ning kelle ettevõte Strogazmontaž ehitas ka legendaarse Kertši silla.