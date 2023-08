PÄEVA TEEMA | Mari-Liis Vähi: riik ei tohiks andmeid väljastada, kui on kahtlust, et andmeid küsitakse varjatud eesmärgi saavutamiseks

Siseministeeriumi haldusalas olev rahvastikuregister on küllaltki laiahaardeline andmebaas Eesti kodanike ja elanike isikuandmete kohta. On ilmne, et sellist registrit pidades peab vastutustundlikult tagama andmebaasis olevate isikuandmete kaitse, seda enam, et Eesti elanike ja kodanike andmed ei ole inimesed registrile vabatahtlikult usaldanud.