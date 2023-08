PÄEVA TEEMA | Liisa Levandi: ligipääs rahvastikuregistri andmetele võiks saada selgemad piirid

Aga kuidas selle „õigustatud huvi“ nime kandva võluvõtme olemasolu kindlaks tehakse? Seda hindab taotluse saanud ametnik. Seadusest talle selleks liialt palju juhtnööre ei tule. Põhjendatult tekib seega küsimus, et mille põhjal ta siis otsustab, kas taotluses toodud huvi on piisavalt tõendatud ning milliste isikuandmete väljastamine on seda huvi arvestades proportsionaalne. Eelduslikult mitte kõhutunde pealt, kuid suurem selgus vähemalt seaduse tasandil puudub.