Uudiseid on häid ja halbu. Hea on see, et saak on tänavu Ukrainas hea, nii rapsi kui nisu oma ületab ootusi. Niisamuti on piisavalt vihma, et peaks saama hea saagi ka hilistelt sortidelt nagu mais, päevalilled ja soja. Eriti, kui arvestada, kuidas mujal on ilm olukorda halvendanud, on seis päris hea.