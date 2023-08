JUHTKIRI | Ärme reformime väeteid vaeseks

Millal maksan memme vaeva? Üks viis seda tasuda on oma eakat esivanemat aidata, kui ta ise enam ei suuda. Vahel muutub abivajadus aga nii suureks, et vaja läheb hooldekodukohta. See on paljudele ränk, sageli üle jõu käiv väljaminek. Käiku ei pruugi minna mitte ainult eaka pension, vaid ka lähedaste sissetulekud.