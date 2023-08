PÄEVA TEEMA | Monika Haukanõmm: kvaliteetne hooldusteenus on „postiindeksi loterii“. See ei peaks nii olema!

Hooldusreformi käigus sotsiaalsektorisse suunatud 40 miljonit eurot on igal juhul kiiduväärt, aga vale on luua inimestele pettekujutelm, et nüüd ongi käes kõik see, mida õhinal enne valimisi lubati. Kardan, et paljusid inimesi ja veel rohkemaid omavalitsusi, kellele antakse kohustusi, mitte rahalisi vahendeid, valdab pettumus.