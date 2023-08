Katri Raik tänasel aastapäeval: esialgu oli Narva inimestel valus. Tank oli „meie tank“

Tänaseks on tanki maa-alas kobestatud must muld. Eelmisel nädala istutas linn ümber lilled, mis inimesed olid sellele kohale paigutanud. Lõike- ja kunstlilled viisime neutraalseks muudetud vangilaagrite ohvrite monumendi juurde. Narvalased võtsid selle uudise vastu vaikides. Tanki asukohale tuleb radaripositsioon. Tõsi, Eesti riik on end kehtestanud. Võib võtta nii kokku.