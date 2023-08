Mis maitseb Punamütsikesele?

Kujutlege end korraks muinasjututegelaseks. Näiteks punase mütsiga plikatirtsuks, kes läheb vanaemale külla. Paksu metsa pole vaja, selle asemel võiks olla üks väikelinn, mille tänavatel on madalad puust majad. Hunti pole ka tarvis, on teine ainult tülinaks. No ja toidukorvi asemel on vanaema juurde minnes mõistlik kaasa võtta hoopis hea isu ja paar head sõpra. Vanaemal on nende üle ainult hea meel.