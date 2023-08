Laura Mallene: lastetus pole valus küsimus. Naise taandamine jalgadega emakaks on

Seda, et konservatiivsete jõudude peamine mure on, kuidas fertiilses eas naised sünnitaksid vähemalt kolm last, eelistatult rohkem, teadsin ammu. 27-aastaselt sai minust iibeprobleem. Lööklause „ühiskondlikult kahjulik element“ – teade, mille sain intervjuu käigus kaheksa aastat tagasi – leiab praegu pusalt ja ajakirja kaanelt.