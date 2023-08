Mihkel Annus: küsigem tõesti Prantsusmaa tegeliku energiahinna kohta!

Miks nii? Sest nõnda sõnastatud suunatud küsimuses peitub vastuolu, mis hõlpsa kontrolli käigus saab igaühele selgeks. Elektrituru NordPool kodulehe ametlikest andmetest lähtub, et keskmine elektri hind Prantsusmaal oli 2022. aastal 275,88 eurot, millele lisanduvad kõiksugused tasud ja maksud. See on ju 43 protsenti rohkem kui Eestis sel ajal!