Tanel Veenre: elu on mind hoidnud. Olen kasvatanud rahulikult säsile ringe, samal ajal kui sõprade pealt olen näinud meeletuid võitlusi

Eesti tuntuim ehtedisainer sobitub ateljeesse koduse enesestmõistetavusega: jalas viltsussid, seljas tumedad dressipüksid ja päevinäinud T-särk. Kella 10-ks on Veenrel seljataga kõik hommikuriitused ja ka fotoseanss ehtemodelliga – kas panite ikka tähele, et tegu on laupäevaga?