Renata Lukk: tahan saada lapsi riigis, mida ma usaldan

Nüüd on SA Pere Sihtkapital saanud kätte 12 000 naise isikuandmed, millest 2000 olid lastetute naiste andmed ning kasutanud neid ebaeetiliselt. Perepoliitika on mõistagi oluline, kuid fakt, et seda söögi alla ja söögi peale meile kurgust alla lükatakse ning seda täiesti süüdimatult, on kulmineerunud nüüd skandaaliga.