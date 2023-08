PÄEVA TEEMA | Tartu Ülikooli eetikakeskuse teadurid: uuringu tegija ei tohi sind uuringusse „moosida“!

Nüüd võib minna nii, et vastad kiiresti mõnele lihtsale küsimusele, vajutad „saada“ nuppu ja unustad uuringus osalemise. Võib aga minna ka nii, et küsimustik on päris pikk ja tunned end aina ebamugavamalt oma isiklikku infot jagades, mõni võib koguni nutma puhkeda, sest need on liiga „valusad“ küsimused (näiteks uuritakse lastetuse põhjuseid ja vastajal on just järjekordne lapsesaamise katse ebaõnnestunud). Isegi, kui küsimustiku lõpuni täidad ja ära saadad, võid end veel tükk aega ebamugavalt tunda.