JUHTKIRI | Pankadel on maineprobleem. Aitame seda lahendada

Laenude statistika näitab, et õnneks on oigamine seni pigem retooriline. Tohutul hulgal laenuvõtjaid praegu maksejõuetuks ei jää – tähtajaks tasumata laenude osakaal pole suurenenud ja on võrreldes 2009. ja 2010. aasta seisuga väike, veidi üle 1% toonase 9–10% asemel.