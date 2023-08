SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaal on tung „patust lääne elu“ näha nii suur, et salaja näidatakse „Barbie“ madala kvaliteediga piraatkoopiaid

Tjumenis nõuti sellise filmi vaatamise eest 300-500 rubla. Venemaal on üle riigi tasemel kinosaale palju ning inimesed jõudsid ära harjuda kvaliteetse kinoelamusega, aga nüüd ollakse sisuliselt tagasi üheksakümnendate alguses.

Täna öösel lendas „tundmatu päritoluga“ droon jälle Moskva City piirkonnas ning lõpuks plahvatas ta Ekspotsentri katusel. Märkimisväärseks teeb rünnaku asjaolu, et The Moscow Times’i andmetel oli see esimene kord, kui drooni tõttu suleti korraga neli lennujaama – Vnukovo, Domodedovo, Šeremetjevo ja Žukovski.