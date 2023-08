Mart Niineste: kui Ida-Viru mittekodanikelt kohalike volikogude valimise õigus kasvõi paariks valimistsükliks ära võtta, tõstab see valitsemise kvaliteeti

Praktiliselt umbkeelse mittekodanikust venelase jaoks on alateadlikult tähtis hoida kodukandist eemal kõik eestipärane keelest meeleni. Peamine, et Eesti riik elu ei segaks. Riik jagagu vaid hüvesid! Seepärast on nende valik olnud ikka kas oblastioligarhi valimisliit või Keskerakond. Ja peale järjekordseid valimisi kiruvad nad sotsialmeedias korruptsiooni ning kommunaalbardaki jätkumist.