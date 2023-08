POLIITKOLUMNIST | Lavly Perling: EKRE ja Riina Solman oma sektiga on kuskil tõesti olemas. Aga mitte nemad pole praegu probleem

Vabadus ise otsustada, ise endaga hakkama saada, ise teenida ja kulutada, ise pingutada, ise oma tegude ja sõnade eest vastutada – need on väärikuse tunnused. Vabad inimesed on väärikad ning vastupidi – väärikad inimesed austavad vabadust ning tajuvad vabaduse teises otsas paiknevat vastutust.