Eesti koondislane Kadi Kullerkann- võrkpallur kunstivõrgus

„Kui naiste sporti kajastatakse näiteks fotol, öeldakse enamasti, et võta pall kätte ja naerata. Tahan tuua võrdsust, et sportlane on sportlane, nad on võimsad ja ilusad, sõltumata soost,“ kõneleb Kadi ja lisab, et ei taha kindlasti kõlada selliselt, et ta kurdab. „Ma ei vastandu absoluutselt meesspordile, vaid soovin, et naised oleksid sarnaselt pildis. Hindan meessportlasi väga kõrgelt, aga näen, et on vahe selles, kuidas meid sportlastena kajastatakse.“

Kadi kunstitee on suuresti kujundanud tema lugu sportlasena. Selle loo episoodid on ta kandnud pastakaga täpitehnikas ka paberile, mis praegu on vaatajate ees Tallinnas EM finaalturniiril ja mis sügisel liiguvad edasi Šveitsis toimuvale kunsti EXPO-le.

Pastakas ja tint

„Sportlastena on tihti see, et sportlikud saavutused on see, kes sa oled. Aga see on äärmiselt raske ja vaimselt väga kurnav. Piisab ühest halvasti läinud mängust, et tunneksid end kasutuna. Elasin pikalt tundega, et minu väärtus sõltub minu mängu sisust. Otsustasin, et aitab. Las mul olla muu hobi lisaks. Ma ei ole sport, vaid ka kunst. Mul on elus olnud nii palju vigastusi ja ma tean seda tunnet, kui spordist kõrvale jääd ja elu on justkui tühi. Tahan, et elus oleks muud sisu peale spordi, sest sport ei ole üksi see, mis mind defineerib.“

Kuigi huvi kunsti vastu oli Kadil olemas juba varasemalt, hakkas ta uuesti rohkem maalima Ameerikas elades: „Nende iseseisvuspäeva nädalavahetusel oli palju vaeva aega ja tahtsin tunnet, mille kunstiga tegelemine mulle varasemalt oli loonud. Tegin paar maali ja otsustasin, et üritan rohkem oma kutsumusega tegeleda. Ometi on see tippspordi kõrvalt raske, sest sa oled vaimselt ja füüsiliselt sageli kurnatud.“