SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: venelased jooksevad kuulipildujatule alla nagu Sinimägede all

Tšernihivi draamateatri ründamine Iskander tüüpi raketiga näitab, et Venemaal on rahvusvahelisest humanitaarõigusest täiesti ükskõik. Arutelud drooninäituse toimumise üle pole relevantsed, kui tegu on tsiviilobjekti ründamisega, milles ja mille kõrval oli hulgaliselt rahumeelseid elanikke.