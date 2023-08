EESTLANE USA KÕRBEST | Kui Eestis jälle vihma sajab, ütle mõttes väike tänupalve, et sellist rikkust taevast tasuta alla kallab

Kui Eestis räägitakse väärtuslikest (maa)varadest, siis tulevad peamiselt mõtteisse põlevkivi, turvas ja puit. Kui Uus-Mehhikos räägitakse maavaradest, siis on esikolmikus nafta ja maagaasi kõrval alati ka vesi. Magevett, mida on Eestis soodes, rabades, järvedes, tiikides, jõgedes ja mida sajab taevast alla mõnikord lausa kuude kaupa, on siinkandis piiratud koguses. Seaduslikud õigused veele on kallid ja haruldased. Neid müüakse, renditakse ja pärandatakse testamendiga põlvest põlve.