Noored tunnevad erinevalt valitsusest, et Euroopa on nende ainus šanss.

Gruusia vabaühenduse World of Tolerance’i juht Mihheil Lazginiani räägib, et 15 aastat pärast sõjalist kaotust Venemaale võtab tema riik tõesti üle liiga palju moskvalikke maneere. Tema kirjeldus jätab mulle intervjueerijana mulje, et väga sarnaselt võinuks käia Eesti tee, kui pikemalt pääsenuks võimule Edgar Savisaar.