Jaak Valge: demokraatia on suurima löögi all 1934. aastast saadik. Ometi jättis president olulistest asjadest rääkimata

Riigipea teatas, et kõige suurem väärtus on vabadus, andis mõista, et selle üle, kas eesti rahvas kestma jääb, ei tule üleliia palju muretseda, sest „meie rahvas ei ole kadunud kõigi rõhumiste ja okupatsioonide kiuste“, toonitas rahvusvahelise koostöö vajadust, kutsus tarku ja ärksaid inimesi rohkem avalikult sõna võtma ning manitses mitte pidama jahti teadmiste ja teada saamise vastu. Tegi seda kenas rahulikus toonis, nagu tavalisele pidupäevale kohane.