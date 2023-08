JUHTKIRI | Omanikud saagu jõudu juurde

Raske oleks leida kedagi, kes sellist olukorda normaalseks peaks. Oled nagu omanik ja ei ole ka. Sagedamini puutuvad niisuguste situatsioonidega aga kokku omanikud, kes on enda eluaseme välja üürinud. Kui üürnik aga näiteks enam eluaseme eest ei tasu või lihtsalt tahaks üürisuhte lõpetada, avastab omanik järsku, et selleks läheb vaja tohutut aja ja närvikulu, saamata jäänud tulust rääkimata. Eesti seadused ei luba puuküürniku vara sõrmeotsagagi puudutada, mis sest, et üürileping on ammu tühine. Ei tunne ju nii kuidagi, et su omand on kaitstud.