PÄEVA TEEMA | Viljar Voog: iseseisvuse taastamise aastapäev kui piinlik viis Tallinna kassat täita

Tallinn – autovaenulik linn. See seos on tekkinud ilmselt kõigil, kes on viimastel kuudel sattunud kesklinna. Kuna aga vaid kesklinna üles kaevamise ja teetööde piirkonda jäävate ettevõtete väljasuretamisega oleks patt ühel suvel piirduda, kirjutati järgmine peatükk autovaenamisse iseseisvuse taastamise aastapäeval Nõmme mändide all.