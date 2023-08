Kaarel Tarand: naised tapavad Isamaa

Inimkond ei suuda aga ses küsimuses konsensusele jõuda seni, kuni veel hingitsevad ja leiavad uskumist suured religioonid, mis on andnud eitava vastuse paratamatult küsimusele „mida?“ eelnevale küsimusele „kas?“. Ootamatu on Eestis käivitunud arutelu naiste mõtlemise üle seetõttu, et selle on algatanud just vanade ja vagade meeste osakond, kellel ju pühakirjast selge, et küljeluu on kõigest luu ning luud ei mõtle, seda teeb aju.

Poliitiline tellimus demograafidele – ja seda sõltumata võimukoalitsioonide koosseisust – on juba aastaid olnud uurida välja, kas üldse ja kuidas saab rahvastikuprotsesse ja seal valitsevaid suundumusi avaliku võimu tööriistadega mõjutada ning suunata ideoloogilistes unistustes sõnastatud arvuliste eesmärkide poole.

Mõni poliitiline jõud tahab tööriista selleks, et eestlasi oleks mingi aja pärast kaks miljonit, teisele ei ole niivõrd tähtis eestlus kui selline, vaid kehv olukord vananeva ja kahaneva arvukusega tööturul. Kas inimese ülesanne siin maal on esmajoones olla eestlane või on olulised hoopis tema tublid töökäed, ei ole esmatähtis, aga demograafid peavad andma vastuse, et võim saaks tegutsema hakata.

Demograafid ongi Eesti rahvastiku arengustsenaariume paarkümmend aastat poliitikutele ka kannatlikult seletanud, muudkui mõõtnud, kaardistanud ja analüüsinud, kuid praegune kohati väga lamedaks kukkuv diskussioon näitab, et paljud ei ole neist selgitustest üldse aru saanud.

Püüti isegi rahvaloenduse küsimustikku kallutada nii, et see partei pikaajalise kinnisidee toetuseks andmeid annaks, aga kogunenud ei ole ikka piisavalt. Lõpuks pidigi kogu see mäng pauguga lõhki minema.

Õigemini paistab, et mõnes perepoliitika alal häälekas erakonnas nähakse teaduslikku uurimistööd nagu mõnd koolitükki, mida tuleb järjepanu nii kaua lahendada, kuni saadakse õige vastus. Õige vastuse on Isamaa erakond teadlastele loomulikult juba ette andnud. Eesmärk on panna kõik naised üldse ja rohkem sünnitama ning vaja on vaid vahendeid, olgu selleks raha, kaigas, õiguste piiramine või miski muu.