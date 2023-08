INTERVJUU | Presidendilt preemia saanud Sander Joon tegi menuka filmi elukaaslase innustusel. „See on ainult tänu Aureliale“

Animaatorid naljalt sellist meedia tähelepanu ei saa ja see nõuab harjumist, muheleb Sander Joon (33). Ta loetleb, et tema animeeritud lühifilm „Sierra“ on käinud 172 festivalil, seda on näinud umbes 100 000 inimest üle maailma ja film on pälvinud 45 auhinda. Vaimsest tervisest kõnelev ralliteemaline linateos jõudis isegi Oscarite lühinimekirja.