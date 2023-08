Pilootide treening juba käib ning Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov on kutsunud üles ka välismaalastest vabatahtlikke ühinema Ukraina kaitsjatega. Tean mitut väga kogenud F-16 pilooti, kes on ka juba soovi avaldanud. Samuti on USA lõpuks kinnitanud, et annab loa lennukite üleandmiseks kohe, kui lendurite väljaõpe on lõppenud, oletavalt ligi 6-8 kuu pärast. Luba on aga vaja lähtuvalt rahvusvahelistest kokkulepetest ja seadusandlusest, et ka tootjamaa peab omalt poolt nõustuma varustuse üleandmisega kolmandatele osapooltele.