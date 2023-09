AUTORIKÜLG | Martin Laine: me ei tee piisavalt Venemaa peatamiseks

Kaja Kallase abikaasa Venemaa-vedude skandaal paljastas, et osa inimesi on hakanud järsku väga hoolima sellest, kuidas eestlased Venemaaga äri teevad – varem ei paistnud see neid eriti huvitavat. Kallase fännidest said aga järsku need, kes arvavad, et pärast poolt tuhandet päeva ogaraid tapatalguid on Mordori orkide varustamine igati ratsionaalne tegevus.