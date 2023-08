VIDEO | Rock Summer 35. Telgitagused: segaduses piirivalvurid, imemasin pressiruumis ja kuulsa bändi maksahaak Singer Vingerile

1988. aasta augusti lõpus startis Rock Summer lõputuna näiva vihmasaju saatel, ent tulihingelisi muusikasõpru see ei häirinud. Ka lompides saab kaasa rokkida. Edu võti oli asjaosaliste sõnutsi nii ajastu vaim kui ka seegi, et laval nägi staare, kes muidu olid tuttavad Soome televisiooni vahendusel.